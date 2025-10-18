¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë´ä¼ê59¡½73Ê¡²¬¡Ê18Æü¡¢À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç´ä¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ï2µ¨¤Ö¤ê¤ËB2Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´ä¼ê¤Ë20¡½19¤ÈÀÜÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£Ê¡Åç²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ÊÂ®¹¶¡Ë¤ä¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¡Ê