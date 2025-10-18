º£ÅÄÈþºù¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ

º£ÅÄÈþºù¤«¤é¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×11·î24Æü³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬±ä´ü

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • º£ÅÄÈþºù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°X¤Ë18Æü¡¢¹ðÃÎÊ¸¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿
  • ¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ11·î24Æü³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½
  • ¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿

¢¡º£ÅÄÈþºù¤Î11·î24Æü³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬±ä´ü¤Ø

µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • £¸²ó¡¢Åê¼ê¸òÂå¤ò¹ð¤²¤ëµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ
    ¡Ú¥»£Ã£Ó¡Ûµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÆñÅ¨¡¦Åû¹á²ÅÃÒ¤È­à¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä­á¤Î¹½¤¨¡ÖÆ¨¤²¤ë¤Î¤Ï¥Ý¥ê¥·¡¼¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤Î»ØÅ¦ 2025Ç¯10·î12Æü 5»þ0Ê¬
  • Å·±©´õ½ã
    Å·±©´õ½ã¡¢»ØÄêÆñÉÂ¤Î»ýÉÂ¤ò¸øÉ½¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡Éüµ¢¤Ø¤Î»×¤¤µ­¤¹ 2025Ç¯10·î17Æü 11»þ40Ê¬
  • ²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥ßー¥µ¥Ö¥ì¡×♡¤Û¤í¤Ã¤È¡õ¤È¤í～¤ê¤ÎìÔÂô¿©´¶
    ²£ÉÍ¥Ð¥Ë¥é¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö±ö¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥ßー¥µ¥Ö¥ì¡×♡¤Û¤í¤Ã¤È¡õ¤È¤í～¤ê¤ÎìÔÂô¿©´¶ 2025Ç¯10·î16Æü 10»þ0Ê¬
  • ÇµÌÚºä46°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Åê¤²¥­¥Ã¥¹¡õ¾Ð´é¤ËÇ®»ëÀþ ¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡ß¥Ö¡¼¥±¤Ç¥ª¡¼¥éºÝÎ©¤Ä¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
    ÇµÌÚºä46°ì¥ÎÀ¥Èþ¶õ¡¢Åê¤²¥­¥Ã¥¹¡õ¾Ð´é¤ËÇ®»ëÀþ ¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡ß¥Ö¡¼¥±¤Ç¥ª¡¼¥éºÝÎ©¤Ä¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û 2025Ç¯10·î18Æü 20»þ3Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ½÷Í¥¡¦¹â¶¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó »ö¸Î¤ÇµÞÀÂ
    2. 2. ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥« Î¥º§¤òÈ¯É½
    3. 3. º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î±ÇÁü³È»¶
    4. 4. AmazonÇÛÃ£¤ÇÉû¼ýÆþ °Õ³°¤ÊÍøÅÀ
    5. 5. Â¿È¯Ãæ¤Î¥«¥´È´¤± ¤½¤Î¼ê¸ý¤È¤Ï
    6. 6. ±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÊÑËÆ ¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³
    7. 7. ¤Í¤Ã¤È¤ê¡ÄÅ¹¤Ç½÷À­µÒ¤«¤éÀ­Èï³²
    8. 8. ÂçÃ« ÄË¡¹¤·¤¤°ìËç¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
    9. 9. BTS¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°¦ÆÉ½ñ Ãø¼Ô¤¬»àµî
    10. 10. Ãæ³ØÀ¸¤ËÀ­Ë½¹Ô¤«¡ÖË¾¤à¤Þ¤Þ¤Ë¡×
    1. 11. ÊÆÁÒCM½Ð±é²ñ¼Ò¤¬¡Ö°ÕÌ£¿¼¥³¥á¡×
    2. 12. À¼Í¥¶È³¦¤Ç½é¤Î¡ÖÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¡×
    3. 13. ÂçÃ«¤Î¼èºà¤Ç¡ÖNG¥ï¡¼¥É¡×Ï¢È¯
    4. 14. TWICE ²¼Ãå´Ý½Ð¤·SEXY°áÁõ¤Ë»¿ÈÝ
    5. 15. NBA¥Ö¥ë¥º ²ÏÂ¼Í¦µ±¤ò·ÀÌó²ò½ü¤Ë
    6. 16. ÂçÃ«¤Ë¤è¤ë¡Ö°Û¼¡¸µ¸½¾Ý¡×¤Øº¤ÏÇ
    7. 17. ²¬Â¼Î´»Ë ±Ø¿¦°÷¤ÎÂÐ±þ¤ËÊ°¤ê
    8. 18. º£ÅÄÈþºù¤ò¿©¤Ã¤¿ Àä»¿¤µ¤ì¤¿1°Ì
    9. 19. ³°¹ñ¿Í¤¬ÈïºÒÌ±²È¤ÇÇÛ¿® ±ê¾å
    10. 20. Ä¶¹âÎð½Ð»º¤ÎÊì¡¢ºÐ¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿
    1. 1. º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î±ÇÁü³È»¶
    2. 2. ¤Í¤Ã¤È¤ê¡ÄÅ¹¤Ç½÷À­µÒ¤«¤éÀ­Èï³²
    3. 3. À¼Í¥¶È³¦¤Ç½é¤Î¡ÖÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¡×
    4. 4. ³°¹ñ¿Í¤¬ÈïºÒÌ±²È¤ÇÇÛ¿® ±ê¾å
    5. 5. ¥¯¥ÞÈï³²? ¤³¤ó¤ÊºÇ´ü¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤
    6. 6. »à·º¼ü¤Î»à °äÂ²¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤ËÜ²»
    7. 7. ¡ÖµÈÌî²È¥³¥Ô¥Ú¡×È¿¶Á¤ËÀ¤Âå¤Çº¹
    8. 8. Æü¥Æ¥ì¤Ç ½Ð±é¼Ô¤«¤é¹ðÈ¯Áê¼¡¤°
    9. 9. ÀéÍÕ¤Ç12ºÐ»àË´ Éã¤¬ÌµÍý¿´Ãæ¤«
    10. 10. ¡Ö¥¯¥ÞÁ÷¤ë¡×½©ÅÄÁ°ÃÎ»ö¸ì¤ë¿¿°Õ
    1. 11. ËüÇîÊÄËë¤Çµ¿Ìä¡ÖÆ¬°­¤¹¤®¤ë¡×
    2. 12. Íñ¤¬µÍ¤Þ¤ê¾®1»àË´ »Ô¤ÏÁè¤¦»ÑÀª
    3. 13. ÃËÀ­°äÂÎ ·§¤¬¿©¤Ù¤ë¤¿¤á½±¤Ã¤¿?
    4. 14. ¡Ö¹â»Ô¤®¤é¤¤¡×À¤ÏÀ¤È¤Î¥º¥ìÉâ¾å
    5. 15. ²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ö¥¯¥Ã¥­¥êÉþ¡×¤Ë»¿ÈÝ¤â
    6. 16. Æô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼²ò»¶¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿Æü
    7. 17. µÄ°÷Äê¿ô¤òºï¸º¤Ø? ¼«Ì±µÄ°÷¶Ã¤­
    8. 18. ·§½±·â? »àË´ÃËÀ­¤Ï¸µ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼
    9. 19. ¥­¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î½÷»ù¤Ï¤Í¤é¤ì½ÅÂÎ
    10. 20. À­ÍßËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Îæ« °­¼Á¤µ»ØÅ¦
    1. 1. Ãæ³ØÀ¸¤ËÀ­Ë½¹Ô¤«¡ÖË¾¤à¤Þ¤Þ¤Ë¡×
    2. 2. ¤ä¤Ð¤¤¤Í ÅÔ¤¬Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÉÔ¾Í»ö
    3. 3. Ä¶¹âÎð½Ð»º¤ÎÊì¡¢ºÐ¤òµ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿
    4. 4. ¾ÃÈñÀÇÎ¨0%¡Ö¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡×
    5. 5. 40Âå°Ê¹ß ¤¤¤é¤Ê¤¤ÉÕ¤­¹ç¤¤²òÀâ
    6. 6. NHK¼õ¿®ÎÁ¤Îºï¸º ¼«Ì±¤Ë¶¨µÄÍ×ÀÁ
    7. 7. É×¤ò¥¤¥¯¥á¥ó²½¤·¤¿ ºÊ¤ËÈá·à
    8. 8. 2011Ç¯¤ÎÁûÍð±ÇÁü Êó¥¹¥ÆÎ®¤ì¤ë
    9. 9. ¼«Ì±&°Ý¿· Ï¢Î©¼ùÎ©¤Ç»ö¼Â¾å¹ç°Õ
    10. 10. ¾®¥ï¥¤¥×¤Ë¶ÌÌÚÂåÉ½ ¶þ¿«¤Î2Ê¬´Ö
    1. 11. Á°¶¶»ÔÄ¹¤¬Â³ÅêÉ½ÌÀ SNSÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
    2. 12. 78ºÐ½÷À­ ÉÔÆ°»º¼ýÆþ¤¬·î3·åËü±ß
    3. 13. ¼«Å¾¼Ö¤ËÀÄÀÚÉäÆ³Æþ¡Ö¸·¤·¤¹¤®¡×
    4. 14. ½÷JP¥É¥é¥´¥ó ¹´Â«¸å¤Î±ÇÁüÆþ¼ê
    5. 15. ¶¯µ¤¤Î°Ý¿· ¾ù¤é¤Ì¡ÖÀäÂÐ¾ò·ï¡×
    6. 16. ¥È¥é¥ó¥×»á¤È¾¼·Ã¤µ¤ó ÌÌ²ñ¤Ø
    7. 17. ¶ÌÌÚÂåÉ½ ³Ð¸ç¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤¬È¯À¸
    8. 18. ¼«Ì±¡¢µÄ°÷ºï¸º¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÄ´À°
    9. 19. ¹â»ÔÁíºÛ Â¿¿ôÇÉ¹©ºî¤Ë¥ê¥¹¥¯¤«
    10. 20. ¡Ö½÷À­¤Î±à¡×¤ÇÂÎ±Õ ¶²ÉÝÁÊ¤¨¤ë
    1. 1. BTS¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°¦ÆÉ½ñ Ãø¼Ô¤¬»àµî
    2. 2. Èþ¿ÍÇÛ¿®¼Ô¤¬»àµî ¹éÌä¼õ¤±¤¿¤«
    3. 3. ¸ÇÂÎÅÅÃÓ¤Î¡ÖÆñÂê²ò·è¡×¤ËÀ®¸ù
    4. 4. Ãæ¹ñÀìÌç²È¡ÖÂæÏÑ²ó¼ý¤Ç¤­¤Ì¡×
    5. 5. ÆüËÜ¤Ç´¶¤¸¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î°ã¤¤12ÅÀ
    6. 6. ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÈÇ¸¢ÌäÂê ºÆ¤ÓÇÈÌæ
    7. 7. ¡Ö±¢ÌÓÉÕ¤­T¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬È¯É½ ÊªµÄ
    8. 8. Ãæ¹ñ·³¤Î´´Éô¤Ë°ÛÎã¤ÎÂçÎÌ½èÊ¬
    9. 9. ÊÆÂçÅýÎÎ ¥¦¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤âÉ¬Í×¡×
    10. 10. À­Ë½¹Ô¤Î²Ã³²¼Ô¾ðÊó¸ø³« ´Ú¼Â·º
    1. 11. ¡ÖÆüËÜ¥­¥à¥Á¡×¥¢¥ë¥Ç¥£¤¬¾Ò²ð
    2. 12. ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ø¥Ó¤ËÉï¤Ç¤ë¤è¤¦Â¥¤¹
    3. 13. K¥Ó¥¶Æ³Æþ¢ªÃæ¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸Áý²Ã¤â
    4. 14. Ãæ¹ñ¶õ¹Á¤Ç2¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬¿²Å¾¤Ö
    5. 15. ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ºÇÄãÃÍ¤Ë
    6. 16. ÊÆ¤¬¡Ö¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¶¡Í¿¸«Á÷¤ê¤«
    7. 17. ÆÈ¤ÇÊ¿ÏÂ¤Î¾¯½÷Áü¤¬¶¯À©Å±µî
    8. 18. ÆÈ¤Ç°Ö°ÂÉØÁüÅ±µî ¶È¼Ô¤¬»Ø¼¨
    9. 19. ÂçÅýÎÎ´±Å¡¤ËÆüËÜ¼°¾öÉô²° ´Ú¹ñ
    10. 20. µ¡Ì©¾ðÊó¤¬Åý°ì¶µ¤ËÎ®½Ð¤« ´Ú¹ñ
    1. 1. AmazonÇÛÃ£¤ÇÉû¼ýÆþ °Õ³°¤ÊÍøÅÀ
    2. 2. Ãó¼ÖÎÁ¶âÃÍ¾å¤²¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡×
    3. 3. ¼¡¤Î¼óÁê¡Ö¤³¤Î¿Í¤À¤±¤ÏÏÀ³°¡×
    4. 4. Âç¿ÍÀ¤Âå TikTok¤ÇÁªÂò»è¤ËÊÑ²½?
    5. 5. ²ÐÁòÎÁ¶â¹âÆ­ Ãæ¹ñ»ñËÜ¤¬µí¼ª¤ë?
    6. 6. ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¹â»Ô¥ê¥¹¥¯¡×¤ò»ØÅ¦
    7. 7. ²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÍ¾·×¤ËÈè¤ì¤ëÍýÍ³
    8. 8. ¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎÆ¯¤­Êý¡×¤Î¼ÂÂÖ
    9. 9. ÈóÀµµ¬¤À¤±³°¿©¶Ø»ß ¾×·âÅªÍýÍ³
    10. 10. ¼çÍ×¾¦ÉÊ¤ÇÍ£°ì¡ÖÀ¸¤­»Ä¤Ã¤¿¡×¶ä
    1. 11. À¤Âå¸òÂå¤Î¥¢¥á²£¡ÖÃæ¹ñ²½¡×¤ÎÇÈ
    2. 12. ¥â¥Ð¥Ö °ÂÁ´¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤ÎÃí°ÕÅÀ
    3. 13. ¡Ú¾×·â¡Û¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¸½¶â²½¡ª¼¡À¤Âå¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖChalyn¡Ê¥Á¥ã¥ê¥ó¡Ë¡×9·î24Æü¤ËÅÐ¾ì¡ª
    4. 14. ÄÂÂß½»Âð¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È²½¡×
    5. 15. º´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¡¢GMO¥¯¥ê¥Ã¥¯¾Ú·ô¿·CM¤¬¡Ö¥­¥å¡¼¥È¤À¤¼¤§¡Á¡×¡¡³ô¼°¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î¼è°ú¼ê¿ôÎÁ¡È´°Á´ÌµÎÁ¡É¤ò¼Â¸½
    6. 16. Ê¡²¬¤ÎÌþ¤··ÏÄÂÂß ·ê¾ì¤òÈ¯¸«
    7. 17. iPhone ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­¤Ê¤¤Ìõ
    8. 18. ¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¤Ë°Õ³°¤ÊÍî¤È¤··ê
    9. 19. ½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÇÀáÌó ÀÇ¶â¤ÎÀáÌó½Ñ
    10. 20. 1Ç¯¤ÇÌó500Ëü±ß¤òÁÓ¼º ¸¶°ø¤Ï
    1. 1. ¥«¥·¥ªÏÓ»þ·× ÏÃÂê¤Î¡Ö¿·À½ÉÊ¡×
    2. 2. ËüÇî¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢ ²Á³Ê¤¬¾å¾º
    3. 3. ¥µ¡¼¥â¥¹¤Î¿·¿åÅû ÃíÌÜ¤ÎÀö¤¤Êý
    4. 4. ¥è¥É¥Ð¥· ¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤ò³«Àß¤Ø
    5. 5. ¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×²¸·Ã¼õ¤±¤¿?
    6. 6. ³ÚÅ·¤ÈÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤¬5G¤ò¼Â¾Ú
    7. 7. ChatGPT ¥¢¥×¥ê¤ÎÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤«
    8. 8. ¥Þ¥Ã¥¯Å¹°÷¤ÈUberÇÛÃ£°÷¤ËµµÎö?
    9. 9. °ì½Ö¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿µ»½Ñ
    10. 10. ¼Ö¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë ²ò·èºö¤Ï
    1. 11. ¤ªÆÀ¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤¬ÅÐ¾ì
    2. 12. ËÌ²¤È¯ ¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ËÃíÌÜ
    3. 13. ÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ëËÉ¿å¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼
    4. 14. ºÆ¤Ó¹âÀ­Ç½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë
    5. 15. ¡Öau PAY¡×¤Ç¤ªÆÀ¤Ë·èºÑ¤¹¤ëÊýË¡
    6. 16. Google AI¤Ç²èÁüÊÔ½¸µ¡Ç½ÄÉ²Ã
    7. 17. ¡ÖPixel 10¡×Â¾¼Ò¥¹¥Þ¥Û¤È¤Îº¹
    8. 18. ¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ 9Ê¬¤ÇÀöÂõ´°Î»
    9. 19. ¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤ï¤± - ¸ÅÅÄÍº²ð¤Î²ÈÅÅ¥È¥ì¥ó¥ÉÄÌ¿®
    10. 20. ¡Ö¿çÌ²²þÁ±¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹
    1. 1. ÂçÃ«¤Î¼èºà¤Ç¡ÖNG¥ï¡¼¥É¡×Ï¢È¯
    2. 2. NBA¥Ö¥ë¥º ²ÏÂ¼Í¦µ±¤ò·ÀÌó²ò½ü¤Ë
    3. 3. ÂçÃ«¤Ë¤è¤ë¡Ö°Û¼¡¸µ¸½¾Ý¡×¤Øº¤ÏÇ
    4. 4. ÂçÃ« ËÜÎÝÂÇ3È¯ÌÜ¤Ç¡Ö±³¤Ç¤·¤ç¡×
    5. 5. ÂçÃ«¤Ë1014²¯±ß ÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤
    6. 6. µð¿Í Íèµ¨¥À¥á¤Ê¤é´´Éô¤Î¼óÈô¤Ö?
    7. 7. ÂçÃ«°µ´¬¥·¥ç¡¼ ¸ÅÁã¤ËÈãÈ½»¦Åþ
    8. 8. È¢º¬Í½Áª²ñ ¤ï¤º¤«17ÉÃº¹¤ÇÎÞ
    9. 9. Ä«¤Ë¾×·â ²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬·ÀÌó²ò½ü¤Ø
    10. 10. ÂçÃ« ¥É·³¤ò2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯
    1. 11. ÂçÃ«¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ü¡¼¡×º®Íð
    2. 12. ¥­¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼ ÂçÃ«Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
    3. 13. DeNAÆ£Ï² MLBºÆÄ©Àï¤Î²ÄÇ½À­¤¬
    4. 14. MVP²ñ¸« ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ðÀ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
    5. 15. Â¼¾å½¡Î´¤Ë300²¯±ßÄ¶·ÀÌóÉâ¾å¤«
    6. 16. Æü¥Ï¥à¤Î¥¨¡¼¥¹ ÂåÍý¿Í¤È·ÀÌó¤«
    7. 17. ¥ÑCS Æü¥Ï¥à¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éÏ¢¾¡
    8. 18. ±§ÎÉ¤Î¡Ö¤Þ¤ï¤·ÂÔ¤Ã¤¿¡×±Ñ»æ¶Ã¤­
    9. 19. ¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÌõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¯´õ¤Ë¾×·â
    10. 20. ÂçÃ«¤Î¡Ö¤¤¤­¤Ê¤êÃÆ¡×¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼
    1. 1. ½÷Í¥¡¦¹â¶¶ÃÒ»Ò¤µ¤ó »ö¸Î¤ÇµÞÀÂ
    2. 2. ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥« Î¥º§¤òÈ¯É½
    3. 3. ±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÊÑËÆ ¥Í¥Ã¥È¤ÏÁûÁ³
    4. 4. ÂçÃ« ÄË¡¹¤·¤¤°ìËç¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
    5. 5. ÊÆÁÒCM½Ð±é²ñ¼Ò¤¬¡Ö°ÕÌ£¿¼¥³¥á¡×
    6. 6. ²¬Â¼Î´»Ë ±Ø¿¦°÷¤ÎÂÐ±þ¤ËÊ°¤ê
    7. 7. TWICE ²¼Ãå´Ý½Ð¤·SEXY°áÁõ¤Ë»¿ÈÝ
    8. 8. º£ÅÄÈþºù¤ò¿©¤Ã¤¿ Àä»¿¤µ¤ì¤¿1°Ì
    9. 9. ¥é¥¦¡¼¥ë ¼Â¤Ï¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¹â³ØÎò
    10. 10. ÅìÂç½Ð¿È¥¿¥ì Ç¯¶â¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤¤
    1. 11. ¥ß¥»¥¹½ÅÂçÈ¯É½¡Ö¸ªÆ©¤«¤·¡×ÅÜ¤ê
    2. 12. ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¿·CM¡Ö¿©¤ÙÊý¡×¤¬ÏÃÂê
    3. 13. ÊÆÁÒ 2025Ç¯Àê¤¤¤Ç¡Ö¶§¡×Í½Ãû¤«
    4. 14. µÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÃæ»ßÈ¯É½ »¿ÈÝ
    5. 15. ¿¹·½²ð¥¢¥Ê·çÀÊ X¤Ë°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ
    6. 16. ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ö»öÌ³½ê¼­¤á¤ë¡×ÁêÃÌ¤«
    7. 17. ½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ø°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë
    8. 18. ¤­¤ã¤ê¡¼ É×¤ÈºÛÈ½½ê¥Ç¡¼¥È¤Ø?
    9. 19. ¡Ö30ºÐº¹¤Î¿·º§¤µ¤ó¡×½Ð±éÉ×ÉØ
    10. 20. µÆÃÏ°¡Èþ Å¾¿¦¤·¤¿Éã¤Î¿¦¶È¹ðÇò
    1. 1. À­¹Ô°Ù¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ­ÉÂ¤Ï¤¦¤Ä¤ë
    2. 2. ´«¤á¤é¤ì¤Æ¹ØÆþ¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë
    3. 3. Âç²½¤±¸å¤ËÈá»´¤ÊËöÏ©¤ò¤¿´ë¶È
    4. 4. Äê»þÂà¼Ò¤â KÅÄ¤Î¿¦¾ì¤ÎÂÎ¼Á
    5. 5. Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¶²ÉÝ¤Î¶²ÉÝ
    6. 6. Æ´¤ì¤ÎÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸ µõ¤·¤µ»Ä¤¹
    7. 7. PERFEC TBLUE¡ÖCHAM¡×¥°¥Ã¥ºÅÐ¾ì
    8. 8. ¡ÖÉóÎ¤¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡ÖÉó¡×¤¬ÆÉ¤á¤¿¤é¤¹¤´¤¤¡ª
    9. 9. 40Âå¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥á¥¤¥¯¾Ò²ð
    10. 10. ¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡
    1. 11. ¥°¥¦¥£¥Í¥¹¤Î¥­¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¶½Ê³
    2. 12. »È¤¤¤Ï¤¸¤á¤ÆÈ©¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥³¥¹¥á
    3. 13. ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎHappy¤¯¤¸¤¬È¯Çä¤Ø
    4. 14. ´ÊÃ±¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥Ñ¥¤¤Îºî¤êÊý
    5. 15. 12À±ºÂÀê¤¤ º£Æü¤Î±¿Àª¤Ï?
    6. 16. Â¨¸úÀ­¤Î¤¢¤ë¥×¥í¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥¹¥á
    7. 17. ¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÉü½² »Ð¤ÎËÜ²»
    8. 18. ¹¬±¿¤«ÉÔ±¿¤« ½¨°ï¤Ê1Æü¤ÎÌ¡²è
    9. 19. ¡Ö¾®³ØÀ¸ÊÂ¤ß¡×ÃË¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤Ù¤­¤«
    10. 20. ¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¤¦¤É¤ó47¡×Á´¹ñ¤ÇÈÎÇä