All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï10·î2Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤­¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡Ö»ÐËå¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë·ÝÇ½¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþ¿Í¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í»ÐËå¡×¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥­¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û2°Ì¡§ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê»Ð¡Ë¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡ÊËå¡Ë¡¿64É¼2°Ì¤ÏÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¤ÈÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ÐËå¤ÇÆ±¤¸·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë