10·î18Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹4²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÆÇÏ»°´§ºÇ½ªÀï¡¦½©²Ú¾Þ¡ÊG1¡¦2000m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤ÇËÜÌ¿ÇÏ¤ò¸ø³«¡£13ÈÖ¡Ö¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡¦¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ê¤éÉÔÆ°¤ÎÆ¬¸ÇÄê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÄ´¶µÆâÍÆ¤â¥ª