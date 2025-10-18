»°½Å¸©¤¤¤Ê¤Ù»Ô¤ÎÎµ¥ö³Ù¤Ç18Æü¡¢ÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿62ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢¤¤¤Ê¤Ù»ÔÂç°ÂÄ®¤ÎÎµ¥ö³Ù¤Ç¡Ö¼Ö¤ÇÅÐ»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Éã¤¬µ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÃËÀ­¤Î²ÈÂ²¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤¬»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãó¼Ö¾ì¤«¤éËÌÀ¾¤Ë1.7¥­¥íÎ¥¤ì¤¿±§²ìÀî¤ÎÀõÀ¥¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£