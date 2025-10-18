¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»ÒSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹1¡½3¥¯¥¤¥ó¥·¡¼¥º´¢Ã«¡Ê18Æü¡¢SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¸µ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¡Ê60¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëSAGAµ×¸÷¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤¬±ó¤¤¡£ºòµ¨¤Þ¤ÇSAGAµ×¸÷¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¼ò°æ¿·¸ç´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤¬Â«¤Í¤ë´¢Ã«¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à³«ËëÀï¤Ë25¡½21¡¢23¡½25¡¢26¡½28¡¢20¡½25¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢³«Ëë3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£19Æü¤âÆ±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç´¢Ã«¤ÈÀï¤¦¡£SAGAµ×¸÷¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ö¤ß