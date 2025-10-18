º£Ç¯9·î¡¢¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ç¶ÐÌ³Àè¤Î¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÖµÑ¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç19ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤ÎÃË(19)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï9·î5Æü¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾å±Û»ÔÆâ¤Î²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÖµÑ¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö1Âæ(»þ²ÁÌó5Ëü±ßÁêÅö)¤Î¼ÚÍÑ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢Æ±¼ÖÎ¾¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤Ï¡¢Èï³²´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢