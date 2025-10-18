TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¤È¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹ÀëÇ·¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Âç¤ÎÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê°Ê²¼¡§µð¿Í¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î2¿Í¤¬¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº¸¤«¤é¡ËÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¡¢È¹ÀëÇ·¤µ¤ó¢¡ÆÁ¸÷¡Ö¤³¤ÎÀïÎÏ¤Ç¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×È¹¡§ËÍ¤Ïº£¤Ç¤âµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡£ÆÁ¸÷¡§¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¸¥ã¥¤