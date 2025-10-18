º£Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¤Î¼õ¾Ï¼Ô¤ÈÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÀ¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎX¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ÇÀ¼Í¥¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÀ¼Í¥½é¤ÎÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌîÂô²í»Ò¤¬¥³¥á¥ó¥È¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÊ¸²½¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡×X¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¡¦ÌîÂô²í»Ò¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À