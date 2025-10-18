¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¤¬ËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¤Î³èÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¡§¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¤µ¤ó¤¬ËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¡×¤ÎËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼µ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥Ý¥ê¥¹¤Ë¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£