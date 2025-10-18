¸µAKB48ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN¡¿WINTER¡×¤Î¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ìÁ°¤Î¥é¥ó¥¦¥¨¡¼¤Î¥È¥ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÈÇò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¡¢¥­¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤¿¡£