¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¹ñ³°³«ºÅ·èÄê¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè9Àá¤Î»î¹ç¤Ç¹³µÄ¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤À¡£17Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊRFEF¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIGC¡Ë¤¬¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï¤Î¹ñ³°³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ï6Æü¡¢FIFA¤Î´ØÏ¢µ¬Äê¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÎã³°Åª¤Ê¾µÇ§¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¥Ó