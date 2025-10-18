¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ME:IME:I¤Ï¸½ºß¡¢COCORO¤ÈRAN¤¬ÂÎÄ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·³èÆ°µÙ»ßÃæ¡£º£·î15Æü¤Ë¤ÏSHIZUKU¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Îµ¬Äê¤ËÈ¿¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢KOKONA¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áGirlsAward¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢7¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈþµÓºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ME:I