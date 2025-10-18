俳優のキアヌ・リーブス（61）が、ハリウッドに来たばかりの頃に改名を勧められた経験を語った。 【写真】えっ！日本の美女アーティストと共演にやにやが止まらないキアヌ ポッドキャスト番組「ニューハイツ」に出演したキアヌは、「16歳くらいでギャラをもらい、16～17歳でプロの俳優だった」と振り返る。20歳の時にカナダのトロントから米ロサンゼルスにやってきたキアヌは、車を降りた時にマネ