大人気グラビアアイドルの花井美理（はない・みり）が15日、自身のX（旧ツイッター）で41歳になったことを報告した。 【写真】常に“今が全盛期”41歳になってもグラマラス全開 花井は15日に「本日、41歳になりました！」とつづり、誕生日ケーキを持った自撮り写真を投稿した。この投稿にファンからは「え？41？嘘だろ…」「えー、美里（花井の旧芸名）ちゃんもう四十路！」「ぶっちゃけ今の方が綺麗だ」