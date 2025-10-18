10·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WIN5¤Ï1Ëü3431É¼ÅªÃæ¡¢2Ëü4600±ß¤ÎÊ§Ìá¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÐ¾Ý4¥ì¡¼¥¹ÌÜ¤Þ¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¤¬4Ï¢¾¡¡£ÉÙ»Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¤Î·ë²Ì¤¬½¸Ãæ¤·¤ÆÅªÃæ¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¡ÚÉÙ»ÎS¡Û¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê½Å¾ÞV¡Ä¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï2Ãå2Ëü4600±ß¤ÎÊ§Ìá¤·1¥ì¡¼¥¹ÌÜµþÅÔ10RÀ¶ÂìÆÃÊÌ¥¸¥ç¥¤¥Ü¡¼¥¤Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤2¥ì¡¼¥¹ÌÜÅìµþ10R°ËÀªº´ÌÚS¥Ô¥«¥Ô¥«¥µ¥ó¥À¡¼Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤3¥ì¡¼¥¹ÌÜ¿·³ã11R