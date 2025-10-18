10·î18Æü¡¢¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦·î¸«ÂæÆÃÊÌ¡Ê3ºÐ¾å¡¦¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢±Ê¿¹ÂçÃÒµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥æ¥é¥ê¥æ¥é¥á¥¤¥Æ¡Ê²´3¡¦¹âÃÎ¡¦»¨²ìÀµ¸÷¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£3/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥Æ¥£¡¼¥­¥Ã¥É¡Ê²´7¡¦¹âÃÎ¡¦¹©Æ£¿¿»Ê¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¢¥ë¥É¡¼¥ì¡Ê²´10¡¦¹âÃÎ¡¦ÅÄÃæ¼é¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:02.9¡ÊãÄ½Å¡Ë¡£¥ì¡¼¥¹½øÈ×¡¢Àè¹Ô¥æ¥é¥ê¥æ¥é¥á¥¤¥Æ¤Ë¥Ó¡¼¥Ó¡¼¥Ù¥¸¥§¥µ¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¥É¥ê¡¼¥à¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¨¥ì¥¸¡¼¤é¤¬Â³¤¤¤ÆÀèÃÄ¤ò·ÁÀ®¡£Æ¨