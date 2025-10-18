¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥ó¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¤³¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¡Ê54¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¡ÝTBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å7¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¤Ø¸þ¤±¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£°Ý¿·¤Ï16ÆüÃë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¯ºö¶¨µÄ¤Î½é²ñ¹ç¤Ç12¹àÌÜ¤ÎÀ¯ºöÍ×µá¤òÄó¼¨¤·¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤ò2ËÜÃì¤È¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±ÆüÌë¤ËµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤¬¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡¢³Ë¿´