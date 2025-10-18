¡Ú¥«¥¤¥í¡áÅÄÈøÌÐ¼ù¡Û¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÉô¥¬¥¶»Ô¤Ç£±£·Æü¡¢¼«Âð¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤Î¼Ö¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢»Ò¶¡£·¿Í¤ò´Þ¤à£±£±¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥¬¥¶¤Ç¤Ï£±£°Æü¤ÎÄäÀïÈ¯¸ú¸å¡¢·³¤¬½»Ì±¤ò¹¶·â¤¹¤ëÎã¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï¡Ö¹ç°Õ°ãÈ¿¤ÎµÔ»¦¹Ô°Ù¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ï£±£¸ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¥¬¥¶¤Ç¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á¤Î¤¦¤Á¡¢¿·¤¿¤Ë£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬ÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿