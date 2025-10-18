Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â­¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢69ºÐ¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾­Íè¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¶â¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Q¡§69ºÐ¤«¤é¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤«¤é·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤È¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤È¸Û