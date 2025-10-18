Ê¡²¬¸©·Ù¤¦¤­¤Ï½ð¤Ï18Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÅÄ¼ç´ÝÄ®ÅÄ¼ç´Ý¤ÎÏ©¾å¤Ç17Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢Êâ¹ÔÃæ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¸åÊý¤«¤é¤­¤¿ÃË¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¤¤¤ä¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤¿ÉÔ¿³¤ÊÃË¤Ï50¤«¤é60Âå¤Ç¿ÈÄ¹160¤¯¤é¤¤¡£¥á¥¬¥Í¤È¹õ¿§¥­¥ã¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£