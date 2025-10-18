ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹Ã«Àîµþ»Ò¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å3¡§00¡Á¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢´ØÀ¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¹ðÇò¡£MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Ä¹Ã«Àîµþ»ÒÈÖÁÈÊüÁ÷35¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤ÆÉü³è¤·¤¿¡¢°ìÈÌ´ÑÍ÷¼Ô50¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¼ÁÌä¤ò¤¹¤ëÌ¾Êª´ë²è¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤­¤¯¤Í¤ó¡×¤òÁ÷¤ë¡£´ÑÍ÷¼Ô¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦Í­Ì¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯²óÅ¾¼°¤Î