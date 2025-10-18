¢£ÂæÉ÷24¹æ(¥Õ¥ó¥·¥§¥ó) ¡Ú²èÁü¡ÛÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦Á´¹ñ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© 2025Ç¯10·î18Æü18»þ45Ê¬È¯É½ 18Æü18»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    ÂæÉ÷Âç¤­¤µ    -¶¯¤µ    -Â¸ºßÃÏ°è    ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅìÃæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ13ÅÙ05Ê¬ (13.1ÅÙ)Åì·Ð124ÅÙ35Ê¬ (124.6ÅÙ)¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ËÌÀ¾ 25 km/h (13 kt)Ãæ¿´µ¤°µ    996 hPaÃæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂç