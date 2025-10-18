ÂåÉ½¶Ê¡ÖËº¤ì¤¸¤Î¸À¤ÎÍÕ¡×(¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥°¥ê¥à¥Î¡¼¥Ä¡Ù¼çÂê²Î)¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃíÌÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡×¤¬¡¢2026Ç¯5·î7Æü(ÌÚ)¤Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï6¡Öµð¤¤¤Ê¤ë¿À¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¡×(¤ª¤ª¤¤¤Ê¤ë¤«¤ß¤Î¤ª¤Ö¤ê¤Ó¤ª)¤òZepp DiverCity¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡£