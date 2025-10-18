Googleの折りたたみスマホ「Google Pixel 10 Pro Fold」が10月9日に発売されました。2023年にリリースされた初代「Google Pixel Fold」から数えて三世代目のモデルです。Pixel 10シリーズの最上位モデルとあって、256GBモデルが26万7500円、512GBモデルが28万7500円（Googleストア価格）と、かなり高額。果たして、価格相応の価値はあるのか？1週間ほど使ってみました。 ▲カラバリはJade（左）とMoonstone（右）の2色。筆者はGo