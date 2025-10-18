All Aboutが募集している「人生で最も値上がりした株」から、所有していた株が最大で何倍にまで上がったのか、いわゆる「バガー（倍）株」の実体験を見ていきます。今回は東京都に住む53歳男性の投稿者のエピソードです。 All About

「人生で最も値上がりした株」のエピソード 優待投資が一番いいと回答

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 人生で最も値上がりした株について、53歳男性が語っている
  • サンリオで18バガーを達成したが、その後も全て保有のままだと告白
  • 「もっとたくさん購入しておけばよかったです」と振り返った
記事を読む

