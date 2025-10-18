ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ミャクミャク、わずか3日間の休み期間が終了 吉村洋文知事が今後に言… ミャクミャク 吉村洋文 テレビ 読売テレビ キャリー 飛行機 大阪府 大丸 スポニチアネックス ミャクミャク、わずか3日間の休み期間が終了 吉村洋文知事が今後に言及 2025年10月18日 20時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」の公式Xが18日、更新された 公式キャラクター・ミャクミャクの「お休み期間」が終了したと発表 吉村洋文知事は14日の番組で、来年の3月まではいてもらうと説明した 記事を読む おすすめ記事 ティモンディ前田裕太、10月下旬より活動再開へ「体調を優先しつつ徐々に」 2025年10月15日 12時40分 ＭＢＳがＡぇ！ｇｒｏｕｐ冠番組を１１月１日から放送再開へ「状況が整った」と説明 2025年10月18日 12時28分 王貞治さんに文化勲章 日本の駐台代表が祝福メッセージ／台湾 2025年10月18日 18時32分 山崎まさよし、ライブツアー全公演中止を発表「不整脈の症状により長時間のライブ演奏が困難」【全文】 2025年10月15日 20時45分 日本ハム・新庄監督「アンラッキー。あれ？サードゴロ？って」と最後の場面言及 サヨナラ負けにもナイン労う「よくやりましたよ」 2025年10月15日 21時42分