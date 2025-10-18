スポニチスポニチアネックス

ミャクミャク、わずか3日間の休み期間が終了 吉村洋文知事が今後に言及

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品」の公式Xが18日、更新された
  • 公式キャラクター・ミャクミャクの「お休み期間」が終了したと発表
  • 吉村洋文知事は14日の番組で、来年の3月まではいてもらうと説明した
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得