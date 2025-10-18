ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 櫻坂46の田村保乃がイベントに出席 大人の雰囲気漂わせながらウォー… 森香澄 櫻坂46 イベント モデル ファッション GirlsAward コーディネート 恋に至る病 乃木坂46 モデルプレス 櫻坂46の田村保乃がイベントに出席 大人の雰囲気漂わせながらウォーキング 2025年10月18日 19時49分 リンクをコピーする 【モデルプレス＝2025/10/18】櫻坂46の田村保乃が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。【写真】櫻坂46田村保乃、抜群スタイル際立つ大人コーデ◆田村保乃、チョーカートップス纏い大人の雰囲気田村は、チョーカーが付いたベロア生地のトップスにハイウエストのベージュパンツを合わせたスタイルで登場。大人の雰囲気を漂わせながらウォーキングを 記事を読む おすすめ記事 白洲迅の妻・竹内渉、「びっくりするくらい問い合わせが来てた」美脚あらわなフリルワンピ姿に反響「めちゃめちゃ可愛い」「艶やかです」 2025年10月17日 17時40分 乃木坂46遠藤さくら、王道ガーリーコーデに歓声 清楚な微笑みに釘付け【ガルアワ2025AW】 2025年10月18日 16時47分 櫻坂46的野美青、ランウェイデビューで笑顔弾ける 美脚際立つ秋コーデ【ガルアワ2025AW】 2025年10月18日 16時44分 浜崎あゆみ、スタッフに大感謝！“力作”デニム衣装SHOTに反響「キラキラで可愛すぎる」「愛を感じます」 2025年10月16日 11時15分 乃木坂46川崎桜、堂々ランウェイデビュー ミニ丈ワンピ×キュートな笑顔で魅了【ガルアワ2025AW】 2025年10月18日 16時42分