【モデルプレス＝2025/10/18】櫻坂46の田村保乃が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。【写真】櫻坂46田村保乃、抜群スタイル際立つ大人コーデ◆田村保乃、チョーカートップス纏い大人の雰囲気田村は、チョーカーが付いたベロア生地のトップスにハイウエストのベージュパンツを合わせたスタイルで登場。大人の雰囲気を漂わせながらウォーキングを