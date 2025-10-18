北信越地区高校野球大会の準決勝に臨んだ石川県の星稜は18日、新潟県の帝京長岡に惜しくも敗れ、ベスト4で敗退となりました。石川県勢で唯一、準決勝に駒を進めた星稜は新潟の帝京長岡と対戦。2対０で2点を追いかける星稜は4回ウラでノーアウト1・3塁のチャンス。7番・柳橋のショートゴロの間に3塁ランナーが生還し、星稜が1点を返します。追いつきたい星稜は6回ウラ。ヒットとフォアボールなどで1アウト満塁・1打逆転のチャンスを