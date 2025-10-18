２０２３年度における保険診療にかかった医療費の総額である国民医療費は、前年度比３・０％増の４８兆９１５億円だった。３年連続の増加で、過去最高を更新した。厚生労働省は、「高齢化や医療の高度化に加え、インフルエンザなどの呼吸器系疾患が増加したことも背景にある」とみている。１人当たりの国民医療費も同３・５％増の３８万６７００円で過去最高となった。年齢別では６５歳以上が２８兆８８０６億円で全体の６０・