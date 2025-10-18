プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）は１８日、パ・リーグのファイナルステージ（６試合制）の第４戦が行われ、日本ハムがソフトバンクを９―３で破って通算２勝３敗（ソフトバンクのアドバンテージ１勝を含む）とした。第５戦の予告先発はソフトバンクが大津、日本ハムが古林睿煬（グーリンルェヤン）と発表された。日本ハム９―３ソフトバンク日本ハムが長打攻勢で快勝。レイエスの２本の２ランや水谷のソロなど、１４