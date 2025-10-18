「稲むらの火祭り」で、たいまつを手に歩く町民ら＝18日夜、和歌山県広川町和歌山県広川町で18日、津波からの避難を促し村人を救った江戸時代の故事を再現する「稲むらの火祭り」が開催された。防災意識の継承が目的。町民ら参加した約470人が火をともしたたいまつを手に、高台の神社までの約2キロを歩いた。安政南海地震（1854年）で、避難路を示そうと闇夜の中で稲わらに火をともし、高台に導いた実業家浜口梧陵にちなむ。