10月18日、東京競馬場で行われた3R・2歳未勝利（芝1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ダノンセフィーロ（牡2・栗東・福永祐一）が快勝した。1馬身差の2着にラグアイリータ（牝2・美浦・岩戸孝樹）、3着にエルアン（牡2・美浦・浅利英明）が入った。勝ちタイムは1:47.5（良）。2番人気で石川裕紀人騎乗、パーシヴァル（牡2・美浦・相沢郁）は、4着敗退。