10月18日、新潟競馬場で行われた11R・北陸ステークス（3歳上3勝クラス・ハンデ・芝1200m）は、松山弘平騎乗の1番人気、フリッカージャブ（牡3・栗東・西園翔太）が快勝した。2馬身差の2着にソルトクィーン（牝4・栗東・武英智）、3着にルーフ（牝5・栗東・清水久詞）が入った。勝ちタイムは1:08.0（良）。2番人気で丸山元気騎乗、エコロジーク（牡3・栗東・森秀行）は、16着敗退。【富士S】ガイアフォースが約3年ぶり重賞V…ジ