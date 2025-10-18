【モデルプレス＝2025/10/18】11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）のMIU（櫻井美羽）とRINON（村上璃杏）が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。【写真】ME:Iメンバー2人がランウェイ登場◆MIU＆RINON、ペアでランウェイ登場MIUは、ピンクのボアハットにグリーンチェックのセットアップを組み合わせ、RINONはタトゥーシアートップスにブルーの