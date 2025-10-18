ボートレース江戸川の「G2江戸川634杯モーターボート大賞」は準優勝戦3個レースが行われ、19日12R優勝戦に進む6人が決定した。地元東京支部4人と全国選抜2人でのV争奪戦となるが、地元勢で注目の存在は佐藤隆太郎（31）だ。2号艇の準優勝戦11Rをきっちり差して2着に入った佐藤隆。これで江戸川は8度目の優勝戦進出となったが、G2以上では初めての6強入り。「もの凄くうれしい。今年は地元の周年とG2（1月14〜19日の江戸川69