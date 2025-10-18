中米経済貿易の中国側代表を務める何立峰国務院副総理は北京時間10月18日午前、米国側代表のベッセント米財務長官およびグリア通商代表とオンライン会談を行いました。双方は今年に入ってから両国首脳が電話会談で達成した共通認識を実行に移すことを中心に、二国間の経済貿易関係における重要な問題について率直で深く、建設的なコミュニケーションを行い、新しいラウンドの中米経済貿易メカニズムを早急に開催することで合意しま