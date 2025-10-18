櫻坂46の谷口愛季さんが週刊少年チャンピオン46号（秋田書店）の表紙と巻頭特集に登場しました。【写真】つるん陶器肌の谷口愛季さん谷口さんが同誌の表紙を飾るのは今回が2度目。巻頭特集では、オフショルダーのワンピースに身を包んで微笑む姿から、ルームウェアを着てくつろぐ姿、フリルのついたパーカーを着た姿まで、様々な衣装での撮影が行われました。なお、同号には特別付録として谷口さんの両面BIGポスターが付くほか、限