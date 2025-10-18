◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第4戦ソフトバンク3―9日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが2連敗を喫し、リーグ優勝のアドバンテージを含む3勝2敗となった。投手陣がレイエスに2本塁打を浴びるなど14安打9失点。王手をかけてから日本シリーズ進出は2度目のお預けとなった。ベテランの中村晃が3回、一ゴロを放ち、一塁ベースを駆け抜けた際、一塁塁審と激突した。立ち上が