ºî¼Ô¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤Æ¡ÄÂº¤¹¤®¤ëÌ¡²è¤Î¸¶ºî¼Ô¤È¼ç¿Í¸øÀ¼Í¥¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¡Ä¡£¿Íµ¤À¼Í¥¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤µ¤Ô¤È¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢Ì¡²è¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×ºî¼Ô¤ÇÌ¡²è²È¤Î´Ò»³ÁÏ(ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô½Ð¿È)¤È¤Î¼ÖÆâ¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¨¥ì¥ó¡¦¥¤¥§¡¼¥¬¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿³áÍµµ®¡£¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤«¤é2¿Í¤Î´Ø·¸À­¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´Ò»³ÀèÀ¸¤È¤´¤Ï¤ó¡£¤ª¼ò