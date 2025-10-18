◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク0―1DeNA（18日、アイビー）ソフトバンクの育成ルーキー、漁府輝羽外野手（23）が2軍で待望の初安打初打点を記録した。「8番中堅」でフル出場。3回1死、DeNA先発の庄司陽斗の真っすぐをはじき返し、中越え二塁打とした。「とりあえず1本出たのでよかった」と笑顔を見せた。ウエスタン・リーグには9月に3試合に出場。2打席立ったが無安打に終わった。それだけにまずは2軍で安