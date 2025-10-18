◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第4戦ソフトバンク3―9日本ハム（18日、みずほペイペイドーム）まずは打った方を褒めるべきか。七回。この試合2本目の本塁打を放った相手主砲のレイエスだ。2死三塁の場面で試合の行方を決定付ける2ラン。これで自軍のリードを6点に広げてみせた。一方のソフトバンク側にしてみれば、絶対に許してはならない一発だった。このシリーズで誰より警戒してきたは