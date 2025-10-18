１８日午後、みなかみ町でキノコ採りをしていた６４歳の男性がクマに襲われ、顔などにけがを負いました。 警察によりますと１８日午後１時半ごろみなかみ町羽場で「クマに襲われたと言って血を流している」と負傷者の妻から１１０番通報がありました。 クマに襲われたのは近くに住む６４歳の男性で一人でキノコ採りをしていたところ、クマに襲われあごや鼻にけがを負いました。 また午後４時ごろには、みなかみ町高日向で、犬の