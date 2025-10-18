環境保全に協力しようと大手生命保険会社が上山市と進める里山づくりの活動の一環で公園の案内看板が作られ、きょう除幕式が行われました。 【写真を見る】里山づくり活動の一環環境保全に向け公園に案内看板たてる（山形） 大手生命保険会社の太陽生命保険では去年、上山市と「里山づくりパートナー協定」を締結しています。 今回、主に活動が行われている西山ふるさと公園に新たに案内看板がたてられ、きょう、