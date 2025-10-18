静岡県伊東市の田久市長が議会を解散したことに伴う市議会議員選挙は、10月19日に投開票を迎えます。選挙戦最終日の18日は、候補者が最後の訴えを繰り広げました。 【写真を見る】田久保市政の継続か刷新か 伊東市議選はあす投開票 選挙戦最終日は候補者が最後の訴え＝静岡・伊東市 学歴詐称疑惑を巡り伊東市の田久保真紀市長が議会を解散したことに伴う伊東市議選には、定数20に対して前職18人、新人12人の計30人が立候補してい