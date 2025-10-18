明治安田J2リーグ第33節は10月18日、全国各地で計5試合が行われ、ジュビロ磐田はホームで徳島ヴォルティスと対戦し、0-4で敗れました。磐田は前半だけで4失点し、攻撃陣も沈黙し、J1プレーオフ圏内を争う相手に完敗。リーグ戦連勝とはなりませんでした。 【明治安田J2リーグ第33節＝ヤマハスタジアム(磐田):10,981人】 ジュビロ磐田0(0-4、0-0)4徳島ヴォルティス ＜得点者＞ 【磐】なし 【徳】