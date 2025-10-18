ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福山市で「崖から車が転落」などと通報、1人が意識不明の重体 軽自動車 警察 HOME広島ニュース 福山市で「崖から車が転落」などと通報、1人が意識不明の重体 2025年10月18日 19時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 18日、広島県福山市で「崖から車が転落」などと通報があった 10代の男女3人が乗った軽自動車が道路から20m先の斜面に転落 この事故で3人が病院に搬送され、男性1人が意識不明の重体となっている 記事を読む おすすめ記事 女優・高橋智子さん 交通事故で急逝 39歳 所属事務所発表 舞台中心に活躍 ドラマ出演も 2025年10月18日 14時47分 ディーン・フジオカ、離婚を発表「お互いを尊重し合った結果、それぞれの道へ」 妻への感謝の思いもつづる 2025年10月18日 16時35分 佳子さま、至近距離からの“ドアップ動画”が拡散「こんな間近で見られるなんて」疑問視されるマナーと警備問題 2025年10月18日 12時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 セルフレジで感じた「違和感」に店内騒然…スーパーやコンビニで多発中の『カゴ抜け』とは？「これは一発実刑の詐欺罪」「自分もやられた…」 2025年10月18日 7時20分