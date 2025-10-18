「ハママツ・ジャズ・ウィーク」は、静岡県浜松市が推進する音楽を中核にした「まちづくり事業」として、1992年にスタートし、2025年で33回目を迎えました。 【写真を見る】音楽の街・浜松の秋を彩る「ハママツ・ジャズ・ウィーク」が開幕今年で33回目＝静岡・浜松市 初日の10月18日は「スチューデントジャズフェスティバル」が開かれ、地元の浜松市立積志（せきし）中学校や県立浜松北高校のほか全国か