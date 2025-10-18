去年、西区で起きた道路陥没事故で復旧が続く現場に、１８日に周辺住民らが初めて入りました。 去年９月、西区福島町で発生した道路陥没事故で５回目となる説明会が開かれ、地盤沈下の対策工事の後も場所によっては約２週間で１ｍｍから２ｍｍの沈下が続いていることが説明されました。 説明会の終了後には、復旧工事が続いている現場へ付近の住民らが初めて入り、工事の担当者が進捗などを説明しました。 広島市 下水道局 管路