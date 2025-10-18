櫻坂46の田村保乃が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。【全身カット】洗練された美しさ！キュートなランウェイを披露する田村保乃田村は『2nd SHOW』の「dazzlin」ステージに登場。大人っぽいベージュのトレンチコートにフルレングスのパンツを合わせ、アクセサリーの一つひとつまで上品に整えられたコーディネートに。洗練された美しさを感じさせ